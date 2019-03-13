İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya'dan Rektör Bağlı'ya ziyaret

Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi işbirliğinde ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Nevşehir Kariyer Günleri (NEV-KAR 2019) konulu programa katılmak üzere Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İŞKUR Nevşehir İl Müdürü Arif Sıddık Barata, İŞKUR Aksaray İl Müdürü Mahmut Akkuş, İŞKUR Kırşehir İl Müdürü Metin Ülgen Kaya'nın kendilerine eşlik ettiği İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'yı NEVÜ'ye gelişlerinde Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Abdulkadir Binici karşıladı.

Genel Müdür Cafer Uzunkaya ve beraberindekileri makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, üniversite-şehir işbirliği kapsamında istihdama katkıda bulunmak üzere gerek İŞKUR Nevşehir İl Müdürlüğü ile gerekse sektörlerle ortak çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bağlı, “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak bünyemizde faaliyet gösteren Kapadokya Teknopark başta olmak üzere diğer birimlerimiz aracılığıyla şehrimizde faaliyet gösteren yerel sektörler ile işbirliği halinde çalışmalarda bulunarak projeler yürütüyoruz. Bunun yanı sıra üniversitemizde görev yapan alanında uzman arkadaşlarımızla birlikte firmalarımıza yönelik danışmanlık hizmetleri sağlayarak, kendilerinin çalışma, üretim ve istihdam alanlarını geliştirmelerine öncü oluyoruz. Bizim üniversite olarak amacımız bulunduğumuz şehrin, bölgenin ve en önemlisi ülkenin her alanda ortaya koyduğu kalkınma hamlesine destek olmak ve katma değer katmak. Ayrıca üniversitemizde eğitim-öğretim gören gençlerimizin geleceğine yön verecek çalışmalar da yürütmekteyiz. Son olarak buna İŞKUR İl Müdürlüğümüz ile üniversitemizde ‘İŞKUR İrtibat Noktası'nı kurduk. Burada görev yapacak olan alanında uzman arkadaşlarımız gençlerimize iş ve istihdam alanında yardımcı olacaklar” diye konuştu.

Ülkenin kalkınma hamlesi ve istihdam seferliğine yönelik Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin yürütmüş olduğu çalışmaların oldukça memnuniyet verici olduğunu belirten Genel Müdür Cafer Uzunkaya ise, “İŞKUR olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemiz genelinde kalkınma ve istihdam hamlesine İŞKUR olarak büyük destekler veriyoruz. Nevşehir'de de İŞKUR İl Müdürlüğümüz vasıtasıyla Nevşehir'de de istihdam alanında büyük işler başardık.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin gerek İŞKUR İl Müdürlüğümüz işbirliğinde, gerekse sektöre yönelik ortaya koyduğu girişim ve destekler oldukça memnuniyet verici. İŞKUR olarak bizler de sizlerin bu yönde ortaya koymuş olduğunuz başarılı çalışmalara her zaman destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Rektör Bağlı ile bir süre görüşen, ziyaret sonunda üniversite şeref defterine duygu ve düşüncelerini yazan Genel Müdür Uzunkaya'ya günün anısına Rektör Bağlı tarafından Hitit Anforası takdim edildi.

Genel Müdür Uzunkaya ve beraberindekiler daha sonra Rektör Bağlı eşliğinde NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan ‘‘Nevşehir Kariyer Günleri (NEV-KAR 2019) konulu programa geçti.