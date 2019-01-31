İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, Kapadokya standını ziyaret etti

NEVŞEHİR(İHA) İstanbul'da düzenlenen 23.Uluslararası Emit Fuarının açılışına katılmak üzere fuar alanına gelen İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Kapadokya standını ziyaret etti.

Türkiye'nin en büyük turizm fuarı olan ve bu yıl 23'üncüsü düzenlenen uluslararası Emit Fuarına Nevşehir Valiliği öncülüğünde açılan Kapadokya standını İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ziyaret etti. Emniyet Müdürü Çalışkan, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici ve fuar kalanına katılan belediye başkanları ile bir süre sohbet ederken fuar hakkında bilgiler aldı.

Kapadokya standını ziyaret eden İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a Ürgüp, Ortahisar ve Göreme Belediye başkanları çeşitli hediyeler takdim etti.