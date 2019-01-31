İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, Kapadokya standını ziyaret etti

NEVŞEHİR(İHA) İstanbul’da düzenlenen 23.

NEVŞEHİR(İHA) İstanbul'da düzenlenen 23.Uluslararası Emit Fuarının açılışına katılmak üzere fuar alanına gelen İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Kapadokya standını ziyaret etti.


Türkiye'nin en büyük turizm fuarı olan ve bu yıl 23'üncüsü düzenlenen uluslararası Emit Fuarına Nevşehir Valiliği öncülüğünde açılan Kapadokya standını İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ziyaret etti. Emniyet Müdürü Çalışkan, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici ve fuar kalanına katılan belediye başkanları ile bir süre sohbet ederken fuar hakkında bilgiler aldı.


Kapadokya standını ziyaret eden İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a Ürgüp, Ortahisar ve Göreme Belediye başkanları çeşitli hediyeler takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.