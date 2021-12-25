İhlas Haber Ajansı

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İşyeri hırsızı yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda işyeri ve kurumdan hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince işyerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla oluşturulan ekip tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli U.D. yakalanarak gözaltına alındı. U.D.'nin ikametinde yapılan aramalarda ise matkap, döşeme tabancası ve benzeri malzemeler ele geçirildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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