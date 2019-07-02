İşyeri tabelalarında Türkçe kullanım zorunluluğu

Yapılan denetimlerde tabelaları Türkçe olmayan işyeri sahipleri uyarıldı.

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Türkçe'nin Korunması Kanunu ve İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği uyarınca, standartlara uymayan ve görüntü kirliliği oluşturduğu belirtilen tabelalar konusunda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde Türkçe olmayan tabela, poster ve afişler konusunda işyeri sahipleri uyarılarak tabelalarını değiştirilmeleri istendi.

Zabıta ekiplerinin verdikleri süre içerisinde uyarılarını dikkate almayarak tabelalarını değiştirmeyen işyeri sahiplerine cezai işlem uygulanacağı hatırlatıldı.

Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu birçok işyeri yabancı tabelalarını sökerek yerine Türkçe tabelalar astı.