İtaat köpeği 'Rüzgar' kalp masajı yaptı, 'Batur' isimli at ip atladı

Nevşehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Etkinlik çerçevesinde Nevşehir JAKEM Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığına bağlı birliklerde görev alan at ve köpekler gösterileriyle izleyenleri mest etti. İtaat köpeği 'Rüzgar', bakıcısı Uzman Jandarma Çavuş Ender Karakışla'nın tüm komutlarını eksiksiz yerine getirdi. Rüzgar ilk olarak bakıcısının komutlarına uyarak verdiği talimatları eksiksiz uyguladı. Bakıcısının komutu ile bacak arasından geçen Rüzgar yine talimat ile sürünüyor, kendi ekseninde yuvarlanıyor. Düz ve çapraz halkadan başarı ile geçen Rüzgar, bakıcısının yazılı sorduğu matematik sorularına da havlayarak doğru cevabı verdi. Bakıcısı mekik ve şınav çekerken bacaklarına oturan Rüzgar, çekilen mekik sayısını da havlayarak sahibine bildiriyor. Susayan bakıcısının 'su getir' talimatını da yerine getiren Rüzgar, senaryo gereği kalp krizi geçiren bakıcısının üzerine çıkarak kalp masajı da yaptı. Gösteri sonunda platforma çıkarak protokolü ve Türk Bayrağını selamlayan Rüzgar izleyenlerden tam not oldu.

23 Nisan etkinlikleri atlı birliğin gösterileri ile devam etti. Gösterilerde atlı birlikler atlarla birlikte parkurda değişik hareketler sergilerken yüksek atlama da yaptı. Atlı birlikteki askerlerin ata sporu olan cirit ve ok atışları da izleyiciler tarafından dikkatle izlendi. Gösterilerde Batur isimli at ise sahibi ile birlikte ip atladı. Batur'un sahibi üzerinde iken ip atlaması izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.