İtfaiye arazi yangınları için uyardı

Nevşehir'de son günlerde artış gösteren arazi yangınları konusunda İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri vatandaşları uyardı.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, yaz aylarında sıcaklıkların da etkisi ile oldukça yaygın bir şekilde ortaya çıkan arazi yangınlarına karşı vatandaşları uyararak alınacak bir dizi tedbirlerin, olası faciaları önlemede önemli bir etken olabileceğini söyledi.

Arazi yangınlarının özellikle piknik ateşinin tam olarak söndürülememesi, sigara izmaritinin rast gele doğaya atılması ve arazilere atılı bulunan cam parçalarının yakıcı güneş ışınlarıyla teması sonrasında başladığını belirten yetkililer, her ne şekilde olursa olsun arazilere cam parçalarının atılmaması ve mangal ateşinin söndürülmeden piknik alanının terk edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Yapılan uyarıda; “Özellikle hafta sonlarında aileleri ile birlikte yeşil alanlarda piknik yapacak vatandaşlarımızın arazi yangınlarına karşı oldukça dikkatli davranmaları gerekmekte. Pikniğin bitiminden itibaren etrafa ateşin sıçrayıp sıçramadığına ve ateşin tam olarak söndürülmesine dikkat etmeleri çok önemli. Bu basit tedbir, arazi yangınlarının meydana gelmesinin önlenmesinde önemli bir etken.Arazilerde kuru bitkilerin içerisinde çevreye rast gele atılan şişe ve çeşitli cam kırıkları da arazi yangınlarının meydana gelmesinde önemli bir unsur. Arazilerde güneş ışınları ile direkt temas içerisinde olabilecek şişe ve cam kırıklarının arazilerden uzaklaştırılması gerekmekte." denildi.

İtfaiye yetkilileri, arazi yangınlarına sadece otların yok olması anlamında bakılmaması gerektiğinin altını çizerken, arazide bulunan toprak için oldukça yararlı birçok bitki ve canlıların da yangınlarda yok olduğunu belirtti.

Bu durumun doğal dengenin korunması yönünde ciddi sorunları beraberinde getirebileceğini ifade eden yetkililer doğanın bir parçası olan canlıların, bu tür yangınlarla yok olmasının duyarlı yaklaşımlarla önüne geçebileceğini vurguladı.