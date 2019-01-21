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İYİ Parti Belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti

NEVŞEHİR(İHA) Gülşehir Belediyesinin İYİ Partili meclis üyesi Raşit Kılıçkaya partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçti.

NEVŞEHİR(İHA) Gülşehir Belediyesinin İYİ Partili meclis üyesi Raşit Kılıçkaya partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.


İYİ Parti Gülşehir Belediyesi meclis üyesi olan Raşit Kılıçkaya partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti. AK Parti'ye geçen Kılıçkaya'nın parti rozetini AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz takarken yaptığı açıklamada, “Gülşehir AK belediyeciliği hak ediyor. Gülşehir 31 Mart seçimlerinde önce millet önce memleket diyor. İYİ Parti'den istifa ederek partimize geçen belediye meclis üyesi arkadaşımız Raşit Kılıçkaya'ya hayırlı olsun diliyorum” dedi.

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