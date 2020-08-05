İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bahçeli'ye cevap verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir ziyareti sırasında MHP Genel Bakanı Devlet Bahçeli'nin Akşener'e 'yuvana dön' çağrısına cevap verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bulunan Hacı Bektaş Veli Müzesini ziyaret ederek burada Hacıbektaş Veli türbesini ziyaret ederek dua etti. Hacı Bektaş Veli Müzesi ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına cevap verdi. Akşener, “Ben de şimdi sizlerin aracılığıyla Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ortağıyla ilgilensin. Ne zaman Sayın Erdoğan'ın ilgisi azalıyor, Sayın Bahçeli başta ben olmak üzere partime sardırıyor. Biz bundan bıktık. Lütfen ortağıyla ilgilensin. Ama diğer taraftan, siyasi magazin konularında konuşmayı ve siyasetçilerin ita amiri pozisyonunda parmak sallamayı siyasi nezaketle hiç uygun görmediğimi bağdaştırmadığımı söylemek isterim. Sayın Bahçeli'nin en önemli özelliği kendisinin altını ısrarla çizdiği nezaketidir. Ama Türkiye'nin özellikle ekonomi noktasında problemleri olduğu bir dönemde üzerine salgın yaşamış olduğu bir dönemde esnafımızın, işçimizin, işsiz gencimizin, tarımımızın pek çok sorunu varken milletinin sesini duymak yerine o sese bir cevap vermek yerine siyasi magazinle meşgul olmasını da hiç hoş bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Ama bir kez daha söylüyorum. Sayın Erdoğan lütfen ortağınızı üzerimize sardırmaktan alın. Yeterli ilgiyi gösterin lütfen bizim derdimiz millettir” diye konuştu.