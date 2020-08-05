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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in programında maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir’de düzenlediği gezi ve inceleme programının sonunda partililer ile akşam yemeğinde bir araya gelirken düzenlenen yemekte davetlilerin maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saymaları dikkatlerden kaçmadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de düzenlediği gezi ve inceleme programının sonunda partililer ile akşam yemeğinde bir araya gelirken düzenlenen yemekte davetlilerin maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saymaları dikkatlerden kaçmadı.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu sabah saatlerinde başladığı Nevşehir programı kapsamında İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeği ile sona erdirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katıldığı yemek programında partililerin korona virüs ile mücadele kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saymaları objektiflere takıldı. Akşener yaptığı konuşmada, “Burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Çok uzun bir yolculuğu birlikte, beraber büyük bedeller ödeyerek önemli mesafeler aldık. En büyük yıkılmaz armada denilen iktidarın en güçlü olduğu bir dönemde bana dediniz ki düş önümüze birlikte bir siyasi organizasyon kuralım, bir siyasi parti kuralım dediniz. Türkiye'nin iyiliğe, Türkiye'nin nefes almaya ihtiyacı var. Bunu ancak bizler yapabiliriz, dediniz. Ve bu yolculuğa birlikte çıktık. Birer birer, tek tek ben ne yaşadıklarınızı biliyorum. Şimdi gençler var aramızda. Bu ülkeye nasıl bir güzellik getireceğimizi hepimiz göreceğiz” dedi.

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