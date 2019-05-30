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JAKEM Komutanı Albay Altın, Uçhisar Belediye Başkanı Süslü'yü ziyaret etti

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) komutanı Jandarma Albay Ercan Altın Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’yü ziyaret etti.

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) komutanı Jandarma Albay Ercan Altın Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'yü ziyaret etti.


JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'yü ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Süslü ziyaretten dolayı JAKEM Komutanı Altın'a teşekkür ederken JAKEM Komutanı Ercan Altın ziyaretin anısında Belediye Başkanı Osman Süslü'ye hediye takdim etti.

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