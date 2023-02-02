Jandarma, can dostlarını unutmadı

Nevşehir'de sokak hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Kozaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükyağlı ve Büyükyağlı köylerinde sokak hayvanlarına mama bıraktı. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanlarına sahip çıkan jandarma ekipleri, sokak hayvanlarının sıklıkla bulunduğu alanlara mama ve su bırakarak beslenmelerini sağlamaya devam edeceği bildirildi.