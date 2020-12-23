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Jandarma ekipleri uyuşturucudan 4 kişiyi yakaladı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Derinkuyu, Acıgöl ve Gülşehir’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Derinkuyu, Acıgöl ve Gülşehir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.


Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Derinkuyu'da yol kontrol ve arama çalışmasında S.S.Ç.'nin üzerinde 0,42 gram metamfetamin, Gülşehir'de K.B.'nin üst aramasında 0,57 gram metamfetamin ve Acıgöl ilçesinde de F.Y. ve M.U.'ya uyuşturucu madde kullanmaktan yakalayarak gözaltına aldı.


Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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