Jandarma ekiplerinden örnek davranış

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan, Ürgüp İlçesinde, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Personeli ve Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, sahipsiz sokak hayvanlarının sıklıkla bulunduğu alanlara ve araziye köpek maması ve su bırakılarak hayvan dostlarımızın beslenmesine yardımcı oldu.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, hayvanların korunması kapsamındaki faaliyetlerine aralıksız devam edeceğini bildirildi.