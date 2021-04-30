Jandarmadan sivil denetim

Denetimlerin ilk gününde emniyet kemeri takmayan otobüs şoförüne 144 lira para ceza yazdı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sıklaştırdı. Sivil olarak ilçeler arasında çalışan özel halk otobüslerine binen jandarma personelleri araç içerisinde emniyet kemeri, sosyal mesafe ve maske denetimi yapıyor. Denetimin ilk gününde Nevşehir'in Avanos ilçesinden hareket eden ve içerisinde sivil jandarma personelinin bulunduğu aracı Uçhisar çıkışında durduran jandarma trafik ekipleri emniyet kemeri takmadığı tespit edilen otobüs şoförüne 144 lira para cezası uyguladı. Bu sırada otobüs içerisinde bulunan askeri personelde yolculara ve otobüs şoförüne kendisini tanıtarak, otobüs şoförünün emniyet kemeri takmadığını tespit ettiğini ve yolculara otobüs yolculukların emniyet kemerinin önemi hakkında bilgiler verdi.