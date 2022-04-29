Japonya Büyükelçiliği Elçi-Müsteşar, Misyon Şefi Yardımcısı TakeroAoyama NEVÜ'de konferansı verdi

Japonya Büyükelçiliği Elçi-Müsteşar, Misyon Şefi Yardımcısı TakeroAoyama, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de Japonya'nın 17. yüzyıldan itibaren sosyal, kültürel ve endüstriyel dönüşümünün ele alındığı 'Japonya'nın Modern Tarihi ve İkinci Dünya Savaşı Sonrası Barışçıl Ülke Olarak Yolculuğu' konulu konferans verdi.

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından düzenlenen konferansa NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Japonya Büyükelçiliği Elçi-Müsteşar, Misyon Şefi Yardımcısı TakeroAoyama, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Abdullah Şengül, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Dr. Gonca Varoğlu, bölüm hocaları ve öğrenciler katıldı. Konferansın açılışında konuşan ve uluslararasılaşma yolunda yeni bölüm ve programlara büyük önem verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, "Üniversiteler bilindiği üzere bilim ve kültür üreten, üretilmiş kültürü yayan, farklı kültürlerle farklı akademik birimlerle iş birliği içerisinde kendisini geliştiren yerlerdir. Kapadokya'nın merkezi konumunda olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak, uluslararası niteliğimizi her geçen yıl arttıran bir üniversiteyiz. Geçtiğimiz yıl da tamamen İngilizce eğitim veren İngilizce Uluslararası İlişkiler Lisans Programımızı açtığımız üniversitemizde şu anda 45 farklı ülkeden 700'ün üzerinde uluslararası öğrenci eğitim görmekte. Ayrıca Japon Dili ve Edebiyatı Bölümümüz geçtiğimiz yıl ilk mezunlarını verirken aynı zamanda geçtiğimiz yıl ilk defa Rus Dili Edebiyatı ve Çin Dili Edebiyatı bölümlerimize ilk öğrencilerimizi alarak eğitime başladık. Bunların dışında diğer bölümleri de açmaya özen gösteren üniversite olarak turizm alanında da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler' arasına alınan bir üniversiteyiz ve bu alanda da önemli çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Bir ülkenin dili ile birlikte sahip olduğu değerlerinin de öğrenilmesinin önemine değinen Aktekin; “Şunu da özellikle belirtmek isterim ki, yabancı dil öğrenirken o dili kullanan ülkenin tarihini, kültürünü, inancını, sosyolojisini ve edebiyatını bilmeden dili tam olarak öğrenemeyiz. Bir dili öğrenmek aynı zamanda, o ülkenin sahip olduğu değerleri bilmekle mümkündür. Bu vesileyle bugün aramızda bulunan Japonya Büyükelçiliği Elçi-Müsteşar, Misyon Şefi Yardımcısı Sayın TakeroAoyama'ya ve bu güzel etkinliği düzenleyen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” diye kaydetti. Konferansa konuşmacı olarak katılan TakeroAoyama, Japonya'nın modern tarihi hakkında bilgi vererek, 17. yüzyılda başlayan ve yaklaşık iki yüz yıl süren Sakoku dönemi Ulusal Tecrit Politikası uygulamalarının etkisinden bahsetti. Aoyama, bu süre içerisinde yabancıların müdahalesi olmaksızın toplumda huzurun korunduğunu, Japonya'nın kendine has kültür ve sanatının zenginleştiğini, yerli sermayenin geliştiğini ancak diğer yandan dünyadaki gelişmelerin gerisinde kalan Japonya'nın uluslararası politik ilerlemeden mahrum kaldığını söyledi. Ardından siyasal, ekonomik, hukuksal ve toplumsal alanlarda modernleşmenin yaşandığı Meiji Restorasyonu dönemi gelişmelerine değinen TakeroAoyama, Japonya-Rus savaşı ile başlayan ve Japonya'yı İkinci Dünya Savaşı'na götüren süreçten bahsetti. Savaşın sona ermesiyle Japonya'nın uluslararası topluma geri döndüğünü vurgulayan Aoyama, bu süreden beri Japonya'nın barışsever bir ülke olarak yoluna devam ettiğini belirtti. 2024 yılının Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin kurulmasının yüzüncü yılı olacağını belirten TakeroAoyama, bundan sonraki yıllarda Türkiye ile Japonya'nın karşılıklı ilişkilerini geliştirerek uluslararası barışa katkı için iş birliği yapabileceğini ifade etti. Konuşmasının sonunda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nın 2021 yılında ilk mezunlarını vermesinin memnuniyet verici olduğuna değinen TakeroAoyama, mezun olan öğrencilerin aynı zamanda iki ülke arasında birer köprü vazifesi göreceklerini söyledi.

Konferans sonunda katılımcıların sorularını da cevaplayan TakeroAoyama'ya Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin plaket takdiminde bulunurken, TakeroAoyama ise Rektör Aktekin'e Japon Vakfı'nın üniversitenin NEVÜ Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına yapmış olduğu kitap bağışının sertifikasını takdim etti.