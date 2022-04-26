Kaadokya'da mahsur kalan turist kurtarıldı

Nevşehir'de yürüyüş yaparken düşen turist, ekiplerce mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Avanos Çavuşin Köyü yürüyüş yolu güzergahında bulunan Ayvalı Kilisesi civarında Güney Koreli bir turist düşerek mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sebk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada turist mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Güney Koreli turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.