Kablo hırsızları tutuklandı

Nevşehir'de bağ ve bahçeden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen iki şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Gülşehir ilçesine bağlı Yeşilöz Köyü'nde 4 ayrı bağ ve bahçeden hırsızlık yaptığı tespit edilen iki şüpheli kullandıkları araç ve çaldıkları enerji nakil kabloları ile birlikte yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen iki şahıs tutuklandı.