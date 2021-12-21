İhlas Haber Ajansı

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Kablo hırsızları tutuklandı

Nevşehir’de bağ ve bahçeden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen iki şahıs yakalandı.

Nevşehir'de bağ ve bahçeden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen iki şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Gülşehir ilçesine bağlı Yeşilöz Köyü'nde 4 ayrı bağ ve bahçeden hırsızlık yaptığı tespit edilen iki şüpheli kullandıkları araç ve çaldıkları enerji nakil kabloları ile birlikte yakalandı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen iki şahıs tutuklandı.

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