Kaçak avlanan şahıs yakalandı

Nevşehir'de kaçak balık avlayan şahıs suç aletleri ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca yapılan denetim ve kontrolde; Sulusaray Beldesi Ekinlik mevkii Kızılırmak Nehri üzerinde H.D. isimli şahsın yasak yöntemlerle balık avladığını tespit etti. Olay yerinde yapılan aramada balık avında kullanılan 1 adet bot, yaklaşık 25 metre uzunluğunda balık ağı ve 12 adet farklı tür ve ebatlarda balık ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.