Kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı

Alınan bilgilere göre, Acıgöl ilçesinde kaçak kazı yaparak define aradıkları belirlenen A.T., Ö.Ö., İ.Ö., Z.T., A.Ö. ve K.Ç. jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanırken, 1 adet dedektör, 1 adet traktör ve kepçesi, 2 adet kazma, 4 adet kürek, 5 adet muhtelif kazı malzemesi ve 10 metre halat ele geçirildi. Şüpheli 6 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken adli tahkikatın başladığı öğrenildi.