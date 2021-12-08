İhlas Haber Ajansı

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Kaçar Nevşehir Belediyesini ziyaret etti

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti.


Partisinin belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve teşkilat yöneticileri istişare toplantıları yapmak üzere Nevşehir'e gelen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Nevşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ile bir süre görüştü. Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli, Nafiz Dirikoç, Ersin Erol ve Furkan Feralan'ın da hazır bulunduğu ziyarette Kaçar'a Belediye Başkanı Savran tarafından yapılan çalışmalar ile hayata geçirecekleri projelerle ilgili brifing verildi. Kaçar, Nevşehir Belediyesi ziyaretinin ardından Nevşehir Kalesi çevresindeki tarihi Kayaşehir'i gezdi.


Kaçar'a Nevşehir Belediyesi ve Kayaşehir gezisi sırasında AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Haluk Köybaşı ve parti yöneticileri de eşlik etti.

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