KAÇEM "okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitimi" kayıtlarını başlattı

Nevşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik açılması planlanan "okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitimi" için kayıtlar başladı.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi (KAÇEM)'de kadınlara yönelik olarak sertifikalı "okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitimi" düzenlenecek.

Nitelikli bakıcıların yetiştirilmesi, kadın istihdamının artırılması ve çalışan annelere destek sağlanması amacıyla düzenlenecek olan kursa dileyen kadınlar ücretsiz olarak katılabilecek. Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Nevşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek eğitim programına katılmak isteyen kadınlar, Gülbahçe içerisindeki Paşakonağı yanında bulunan Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne 28 Şubat 2022 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Kadınlar, kursta, çocukların gelişimsel özelliklerini ayırt etme, etkinliklerle çocukların gelişimini destekleme ile gelişimsel etkinlikler planlama konularında temel bilgi ve becerileri öğrenme imkânı bulacak.

Kursu başarıyla tamamlayanlar, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika alacak.