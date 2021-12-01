Kaderin böylesi

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yalnız yaşayan şahıs, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Şahsın babasının ve kardeşinin de geçtiğimiz yıllarda karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Üyesi de olan 54 yaşındaki Kemal Şengül'den haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kapıyı açarak içeri giren ekipler, Şengül'ün hareketsiz şekilde yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede 3 çocuk babası Kemal Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede talihsiz adamın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği tespit edildi. Şengül'ün cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Babası ve kardeşi de karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirmiş

Öte yandan, Kemal Şengül'ün babası Seyit Şengül'ün 18 yıl önce, avukat olan kardeşi Köksal Şengül'ün de 17 yıl önce sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü öğrenildi.