Kadına yönelik şiddeti canlandırdılar, linç edilmekten zor kurtuldular

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tiyatro Kulübü öğrencileri Nevşehir'de faaliyet gösteren Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezinde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için bir sosyal deney yaptılar. Burada bir kadının nasıl şiddete maruz kaldığını anlatmak isteyen öğrenciler iki çiftin kavgasını canlandırdı. Alışveriş merkezinde birden kavgayı gören vatandaşlar şiddete maruz kalan genç kadını kurtarmaya koşması kameralara yansırken bazı vatandaşların ise kadına şiddet uygulayan gencin üzerine yürümesi dikkatlerden kaçmadı. Üniversite öğrencilerinin daha sonra gösterisi ise vatandaşların da katıldığı dans gösterisi ile sona erdi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tiyatro Kulübü eğitmeni ve anı zamanda üyesi olan Recep Çiftçi kendilerinin bir sosyal deney yapmak istedikleri için ve günümüzde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını ifade etti. Çiftçi, “25 Kasım Kadına yönelik şiddetle mücadele günü kapsamında kendi üzerimize düşen tiyatro anlamında bir şey yapma isteğimiz vardı. Bununla ilgili olarak bir alışveriş merkezinde bir şeyler yapma kararı aldık. Bunu da tamamen toplumsal olaylara dikkat çekmek için kadınlarımızın günümüzde yaşadığı zorlukları en azından canlandırma anlamında ve halkımızın bu noktada duyarlı olması için verebileceği tepkileri görebilmesi için çalışma yaptık. Bu çalışma içerisinde şiddet gören bir kadının temsili yetini vermeye çalıştık. O sırada vatandaşlarımızdan ciddi bir sahiplenme görünce bizler çok mutlu olduk. Vatandaşlar ilk başlarda anlamadılar. Bazı vatandaşlar linçe yönelik koştular. Ama biz alanda iyi bir çalışma yürüttük. Fazla gergin olan vatandaşların kulaklarına tiyatro olduğunu söyledik. 45-50 kişilik bir ekiple çalıştık. Burada yaşanan olayı izleyen vatandaşlardan ayırmak isteyen de oldu, tepki veren de oldu. Gerçekten bu tiyatromuz etkili oldu. Hedefimize ulaşmış olduk” şeklinde konuştu.