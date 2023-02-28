Kahveci Dağı'ndaki 'Nevşehir Kent Ormanı' yenileniyor

Nevşehir Belediyesi, Kahveci Dağı'nda bulunan Nevşehir Kent Ormanı'nı baştan aşağı yenileyerek modern bir görünüme kavuşturacak.

Vatandaşın hayatına ulaşım, kültür ve spor gibi pek çok alanda sunduğu hizmetler ile değer katan Nevşehir Belediyesi, şehirde yaşayan insanların sosyal yaşamına da katkıda bulunacak alanlar oluşturuyor. Kentteki pek çok noktaya yeni park kazandırırken var olan parkları da dizayn ederek yenileyen Nevşehir Belediyesi, 2023 yılı yatırım programı çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu çerçevede Kahveci Dağı'nda bulunan Nevşehir Kent Ormanı'nı yeniden Nevşehirlilerin hizmetine sunmak için çalışmalarına başladı.

19,5 hektarlık alan üzerine kurulu olan kent ormanının tüm ahşap oturma ve oyun gruplarını yenileyecek olan belediye ekipleri ayrıca buraya Cevher Dudayev Mahallesi'ndeki yeni çocuk parkında bulunan çocuk oyun grubunun bir benzerini yerleştirecek.

Binlerce yeni ağacın dikileceği alanda ayrıca her yaş grubundan Nevşehirlilerin büyük ilgi göstermesi beklenen macera parkuru da yapılacak.