Kaldırımlar, kar temizleme aracıyla temizleniyor

Nevşehir'de dün etkili olan kar yağışı ile birlikte yayaların yürüyüş yollarının da kardan temizlenmesine yönelik çalışmalar, Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından devam ediyor.

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yayaların yürüyüş yollarının kardan temizlenmesi amacıyla kar püskürtme özelliğine sahip kar temizleme aracı ile kaldırımlarda kar temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.