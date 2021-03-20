Kale bölgesi kentsel dönüşüm projesi için ihale tarihi belli oldu

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıllarda Nevşehir Belediyesi ve TOKİ tarafından hayata geçirilen Kale Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde yerinde konut isteyen hak sahiplerine yönelik Gazi İlkokulu çevresinde yapılması planlanan ve yıllardır beklenen konutlar için ihale tarihinin belli olduğunu açıkladı. Eski Gazi İlkokulu çevresindeki yaklaşık 34 bin metrekare alan içerisinde 135 adet konut ile birlikte 18 adet dükkân ve bir sağlık ocağının yapılacağını belirten Savran, ayrıca bölgede gerekli altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının da gerçekleştirileceğini bildirdi. Söz konusu konut, dükkân ve işyerlerinin yapımı için TOKİ tarafından 23 Haziran 2021 tarihinde ihalenin gerçekleştirileceğini ifade eden Savran, bölge mimarisine uygun olarak inşa edilecek olan konutların yapımına bu yıl içerisinde başlanacağını söyledi.

Savran, “Kale etrafındaki kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında evlerinin bulunduğu bölgeden konut isteyen vatandaşlarımızın uzun yıllardır beklediği ihale nihayet gerçekleşiyor. TOKİ tarafından söz konusu bölgeye yapılacak olan konutların ihalesi gerçekleştirilerek en kısa sürede inşaat çalışmalarına başlanacak. Burada bölge mimarisine uygun çok özel bir proje uygulanacak. Uzun yıllardır heyecanla beklenen bu projenin nihayet hayata geçmesinde büyük destekleri olan başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere, Valimiz İnci Sezer Becel'e, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a, Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ve AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran'a teşekkür ediyorum. Şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.