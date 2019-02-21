Kanun sanatçısı Aydoğdu, NEVÜ'de konser verdi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de sahne alan kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu'nun konseri büyük ilgi gördü.

Kanun sanatçısı ve koro şefi Tahir Aydoğdu, NEVÜ Eğitim Fakültesi ile İpek Yolu Toplumları ve Kültürleri Derneği tarafından organize edilen 'Kış Konserleri' kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de sanatseverler ile buluştu. NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konsere; NEVÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Meydan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Abdullah Şengül, İpek Yolu Toplumları ve Kültürleri Derneği Genel Başkanı NEVÜ öğretim üyesi Dr. Hakan Yalap'ın yanı sıra üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ile davetliler yoğun ilgi gösterdi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydoğdu, ilgilerinden dolayı da katılımcılara teşekkür etti. 2 saatlik konser süresince kanunu ile birbirinden seçkin eserleri icra eden Aydoğdu, konsere katılanlara unutulmaz bir gün yaşattı.

Katılımcıların alkışları eşliğinde konserini tamamlayan Aydoğdu'ya günün anısına İpek Yolu Toplumları ve Kültürleri Derneği Genel Başkanı ve NEVÜ öğretim üyesi Dr. Hakan Yalap tarafından plaket takdim edildi.