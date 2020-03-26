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Kapadokya adeta hayalet şehre döndü

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi korona virüs salgını sonrasında adeta hayalet şehre döndü.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi korona virüs salgını sonrasında adeta hayalet şehre döndü.


Türkiye'nin korona virüs ile mücadele kapsamında Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerinin ziyaret kapatılması ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından da 30 Nisan 2020 tarihine kadar sıcak hava balon turlarını durdurmasının ardından bölge adeta hayalet şehre döndü. Korona virüs salgını nedeniyle dünyanın çeşitli ülkelerinden Kapadokya bölgesini Nisan, Mayıs ve Haziran ayında ziyarete gelecek olan yerli ve yabancı turistler rezervasyonlarını iptal etti.


Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kapadokya Bölgesinde başta Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları ören yerlerini, Hacıbektaş Veli Müzesi ve yeraltı şehirleri ziyarete kapatılmıştı.

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