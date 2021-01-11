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Kapadokya Alan Başkanlığı istişare toplantısı gerçekleştirildi

Kapadokya Alan Başkanlığı Değerlendirme ve İstişare Toplantısı Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında gerçekleştirildi.


Kapadokya Alan Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Nevşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer, ilgili kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve sektör temsilcileri katıldı.


Kapadokya Alan Başkanlığı faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, yapılacak iş ve işlemlere ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileriyle istişarelerde bulunuldu.

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