-Kapadokya Alan Başkanlığı toplantısı yapıldı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında, Kapadokya Alan Başkanlığı toplantısı Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü’nde yapıldı.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında, Kapadokya Alan Başkanlığı toplantısı Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü'nde yapıldı.
Gerçekleştirilen toplantıda, Alan Başkanlığı ile ilgili konularda bilgi alışverişinde bulunuldu.
Vali İlhami Aktaş'ın başkanlığında yapılan toplantıya; Kapadokya Alan Komisyonu üyeleri, İsmail Kurul, Osman Doğanay, Bülent İşler, Hayrettin Eldemir, Birol İnceciköz, Özge Öztürk Yenice, Murat Demircioğlu, Mehmet Kuşçu ve Arif Selçuker katıldı.
Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.