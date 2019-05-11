Kapadokya Alan Başkanlığına bölge belediye başkanlarından destek

TBMM'den geçen Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasıyla ilgili kanun tasarısının ardından Ürgüp, Ortahisar ve Uçhisar Belediye Başkanları yaptıkları açıklamada Kapadokya Alan Başkanlığının Kapadokya Bölgesi için son derece olumlu olacağını açıkladı. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yaptığı açıklamada, "Kapadokya Alan Başkanlığı ile Kapadokya Bölgesi hem korunacak hem de bölgemiz gelecek nesillere aktarılacak. İnşallah bu komisyondan geçen bu kanun ile beraber Kapadokya'mızın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte geliştirilmesi, yaşatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına kurullar arası planlama yetkisini tek bir elde toplayacağına inanıyoruz. Kurumlar arası yetki kargaşasını ortadan kaldıracağına inanıyoruz. Yerel yönetimlerle kurumlar arasında koordinasyonu sağlayarak bundan sonraki yapılacak iş ve işlemler ile bölgenin daha iyi gelişimi anlamında birçok etkin bir görev üstleneceğine inanıyoruz. Bundan sonra bölgemiz için çok daha etkin işlemleri bu alana yönetimini gerçekleştireceğimize inanıyoruz” dedi.

“Kaçak yapılaşmanın önüne geçecek”

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü de açıklamasında Kapadokya Alan Başkanlığının kurulmasıyla birlikte bölge içerisindeki problemlerin çözümü noktasında çekilen zorluklar hem de kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi noktasında büyük faydaları olacağını söyledi. Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, “Meclisten geçen Kapadokya Alan Başkanlığı kanun tasarısı bölgedeki yatırımcıları ve yerel yöneticileri ziyadesi ile memnun etmiş durumdadır. Ben bu konuda emeği geçen herkese, milletvekillerimize, Valimize ve mecliste bu tasarıya emek veren tüm bürokrasiye teşekkür ederim. Ancak bizim buradaki endişelerimiz yıllardan beri bütün bakanlıkların bölge üzerinde yetkili ve kendini sorumlu hissetmesi nedeniyle yaşanılan problemler çözülememekteydi. Ancak bu tasarıyla tek elden ve yerelden sorunların çözümü noktasında çok daha faydalı olacağı kanaati içerisindeyiz. Yönetiminde özellikle yerel yöneticilerin bir fiil kadrolarında yerel bazda bulunması ziyadesi bizleri memnun edecek. Bundan sonraki problemlerin çözümlerinde çok ciddi anlamda katkılar sağlayacaktır. İleriki aşamalarda teşkilat yönetiminde bunların değerlendirileceğini biz ümit ediyoruz. İnşallah bundan sonra Kapadokya bölgemizin kullanılarak korunması amacıyla yerelden daha hızlı daha pratik çözüm üretilmek suretiyle hem bölgenin tanıtımına hem bölgenin kullanımına hem de özellikle bölge içerisindeki problemlerin çözümü noktasında çekilen zorluklardan dolayı kaçak yapılaşmanın da önüne geçilebilmesi amacıyla çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Kapadokya Alan Başkanlığı yerel yöneticileri sevindirdi”

Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş ise açıklamasında Kapadokya Alan Başkanlığının kurulmasıyla birlikte bölgede yaşanan sorunların tek elden çözümü yerel yöneticileri, vatandaşları ve yatırımcıları mutlu etti dedi. Ateş, “Sizlerin de bildiği gibi bölgemiz çok güzel ve çok özel bir bölgedir. Ama bugüne kadar bölgemizde birçok konuda birçok başlılık vardı. Bunların tek elde toplanması hem yerel yönetimleri hem vatandaşlarımızı hem de yatırımcılarımızı sevindirecek. Yatırımcıları daha fazla rahatlatacaktır. Biz alan yönetimini istiyor ve destekliyoruz. İnşallah ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.