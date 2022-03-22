Kapadokya balonları Ruanda'da havalandı

Kapadokya'da sıcak hava balon uçuşlarına devam eden Royal Balloon, ilk yurt dışı uçuşlarını Ruanda'da gerçekleştirdi.

Royal Balloon Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler düzenlediği basın toplantısında, Afrika'da sıcak hava balon turu faaliyetlerine başlayan ilk yerli firma olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turuna ilginin son yıllarda artmasıyla yurt dışında da yatırıma yönelmek istediklerini belirten Dinler, fizibilite çalışmalarının ardından Nevşehir'de üretilen yerli balonlarla Ruanda'da hizmete başladıklarını söyledi. Dinler, "Ruanda'da ilk sıcak hava balon işletmecisi olmanın yanı sıra Afrika'da kurulan yüzde 100 Türk sermayeli ilk balon tur şirketi olduk. Umarım operasyon ve ticari ilişkilerimizde başarılı oluruz ve bu ülke bize başka kapıları da açar. Ruanda bizim için bilinçli bir tercih oldu. Diğer ülkeler içinde çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda güzel haberler ile birlikte oluruz" dedi.

Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki yerli imkanlarla sıcak hava balonları üreten Mehmet Halis Aydoğan ise yaptığı açıklamada; büyük emeklerle ortaya çıkardıkları balonların farklı ülke semalarında olmasının gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Ruanda'da faaliyete başlayan uçuşların Kapadokya bölgesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen balonların olmasından büyük bir gurur duyduğunu ifade eden Aydoğan, "İlk ihracatımızı Ruanda'ya yaptık. Kenya, Tanzanya, Mısır, Gana gibi ülkeler balonlarımızı gördükten sonra taleplerini artırdılar. Bu da firmamız ve ülkemiz adına güzel bir gelişme" diye konuştu.

Firmanın Ruanda faaliyetlerini yürüten Atilla Türkmen ve sıcak hava balon pilotu Harun Coşkun Güllük de Afrika'da verdikleri hizmet ve uçuş güzergahıyla ilgili bilgiler paylaştı. Kendileri için de farklı bir deneyim olduğunu söyleyen Güllük, “Kapadokya bölgesinde yaptığımız uçuşlar çok güzeldi. Fakat Ruanda milli parkında vahşi hayvanların üzerinde uçmak daha farklı” şeklinde konuştu.