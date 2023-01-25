Kapadokya bölgesine yeni destinasyon alanları açılıyor

Türkiye'nin en önemli kültür turizmi merkezlerinden birisi olan Kapadokya bölgesinde yeni destinasyon alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yeni destinasyon alanları açılması çerçevesinde Dünya Turizm Örgütü tarafından Dünyanın En İyi Köyü seçilen Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyündeki Manastır Vadisi'nin çeşitli kültürel değerleri ile bu yıl sonuna kadar turizme kazandırılması hedefleniyor.

Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru yaptığı açıklamada, Nevşehir Valiliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Ahiler Kalkınma Ajansının destekleri ile 2022 yılında başlatılan Mustafapaşa Manastır Vadisi'nin turizme kazandırılma çalışmasının yüzde 70'lik bölümünün tamamladığını söyledi.

Duru, "2021 yılında Dünya Turizm Örgütü tarafından Dünyanın En İyi Köyü seçilen Mustafapaşa köyünde, yeni bir destinasyon alanı oluşturarak turizme kazandırma çabası içerisindeyiz. KOP ve Ahiler Kalkınma Ajansı ile birlikte Nevşehir İl Özel İdaresi ile birlikte yaklaşık 15 milyon liralık bütçe Manastır Vadisi'ndeki 5 kilise, tuvaletler, çeşme, aşevi, halı mağazası ve daha önce köy çarşısı olarak kullanılan yerlerin turizme kazandırılması açısından yapılan çalışmaların yüzde 70'lik bölümü tamamlandı" şeklinde konuştu.

Kapadokya'ya yeni bir turizm alanı kazandırdıklarını söyleyen Duru, "Yaklaşık 20 bin metrekarelik alanı kapsayan Manastır Vadisi'ndeki çalışmalar tamamlandığında bölgeye gelen turistlerin konaklama sürelerinin daha da uzaması için bu çalışmaları yürütüyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte projenin 2023 yılında tamamlanmasını planlıyoruz. Manastır Vadisi'ni bölge turizmine kazandırarak yılda 100 bin turistin bu vadiyi gezmesini hedefliyoruz.

Bu bölgede bundan 100-150 yıl önce yaşamış olan Rumların yaşam tarzlarını günümüze tekrar uyarlamak istiyoruz. Bölgede bilinen turistik yerlerin haricinde, 20 bin metrekarelik geniş bir alanda turistlerin yaklaşık yarım gün vakit geçirmelerini sağlayarak konaklama sürelerini de artırmış olacağız. Yıllar önce bu bölgede yaşayan insanların bir günü nasıl geçirdiklerini turistlere aktaracağız" dedi.