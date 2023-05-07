Kapadokya bölgesini Nisan ayında 420 bin kişi ziyaret etti

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, peribacaları, yeraltı şehirleri, ilginç kaya oluşumları, açık hava müzeleri gibi doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Kapadokya'da, turizmde yaşanan hareketlilik ziyaretçi sayısına da yansıdı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Nisan ayında 429 bin 142 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesini bir önceki yılın aynı döneminde 247 bin 459 kişi ziyaret etmişti. Türkiye'nin güzel atlar diyarı, peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü Turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere, Zelve, Açıksaray ören yeri, Çavuşin, El Nazar, Karanlık, Gülşehir St. Jean Kilisesi, Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini geçtiğimiz Nisan ayında 429 bin 142 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Göreme Açık Hava Müzesi yine en çok ziyaret edilen yerlerin başında yer aldı. Nisan ayında Göreme Açık Hava Müzesini 98 bin 949 kişi ziyaret etti. Göreme Açık Hava Müzesini 94 bin 282 ziyaretçi ile Zelve Ören yeri izledi. Yayınlanan verilere göre Hacıbektaş Veli Müzesini 87 bin 400, Kaymaklı Yer Altı kentini 50 bin 931, Derinkuyu Yer Altı Kentini 35 bin 094, Özkonak Yer Altı Şehrini 22 bin 335, Karanlık kiliseyi de 14 bin 911 kişi ziyaret etti. Kapadokya bölgesini 2019 yılı Nisan ayında 360 bin kişi ziyaret ederken 2021 yılı Nisan ayında ise 74 bin 458 kişi, 2022 yılı Nisan ayında 247 bin 459 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Açıklanan ziyaretçi verilerine göre Kapadokya'da altın yıl olan 2022 yılının aynı dönemine göre ziyaretçi sayısı neredeyse iki katına çıktı.

"Duygularımız bir anda coştu"

Ankara'dan tatil için Kapadokya'ya gelen Hakan Candar, “Buralar çok güzel, cennet gibi yerler. İnsan buraya aşık oluyor. Geçmişimiz, bu günümüz, bütün manevi değerlerimizi, somut, soyut hepsini bir anda yaşıyoruz. Duygularımız bir anda coştu” dedi.

Fatma Fayar ise “Kapadokya çok mükemmel bir yer. Beklentimizin üstünde bir yer. Sabahın ilk ışıklarında balonları seyretmeye gittik. Muhteşem bir atmosfer vardı. Çok büyüleyiciydi. Peribacalarını, asmalı konağı, peribacalarını gezdik. Kendimi geçmişte yaşamış gibi hissettim” dedi.