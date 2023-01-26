Kapadokya doldu, kayak merkezleri boş kaldı

Kış dönemine girildiği halde beklenen kar yağışı gerçekleşmeyince Türkiye'de ve dünyada kayak merkezleri zor durumda kalırken tatilciler ise rotasını Kapadokya'ya çevirdi.

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte kayak merkezlerinde tatil planlayan veliler ve öğrenciler planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Kayak merkezlerinde istenilen kar seviyesine ulaşılamayınca tatilciler kayak merkezleri yerine Kapadokya bölgesine akın etti. Yarı yıl tatili nedeniyle belirli bir doluluk oranına ulaşan Kapadokya bölgesi; kayak tatilcilerinin de gelmesiyle doluluk oranı yüzde 50'yi geçti. Adana'dan çocuklarını karne hediyesi olarak Kapadokya tatiline gelen Serkan Şipal; “Ben Kapadokya bölgesine daha öncede gelmiştim. Çocuklar çok merak ediyordu. Karne hediyesi olarak geldik” dedi. Karne hediyesi olarak Kapadokya tatiline gelen Tuana Şipal'de “daha önce Kapadokya'yı hiç görmemiştim. İlk defa geliyorum” dedi.

Burdur'dan Kayseri Erciyes Kayak merkezine tatile geldiklerini söyleyen Yüksel ailesi de kayak tatillerini yarıda bırakıp Kapadokya tatiline gelen ailelerden. Karne hediyesi olarak ailesi ile birlikte Kapadokya bölgesine geldiğini söyleyen Burak Kaan Yüksel; “Buranın adı üstünde, masal kent. Gerçekten masal gibi bir yer” dedi. Anne Esra Yüksel'de yarıyıl tatilinde ailece Erciyes Kayak Merkezi ve Kapadokya tatili yaptıklarını söyledi. Baba Murat Yüksel ise yaptığı açıklamada; “Çocuklar hem kayak merkezini hem de Kapadokya'yı görmek istiyorlardı. Bu sayede her iki yeri de gezip görmüş oldular. Fakat Erciyes'te istediğimiz kar yoktu. Püskürtme kar vardı” ifadelerini kullandı.

Kayseri ve Niğde'den Kapadokya tatili için gelen Ali Yaşar Yiğit ve Emirhan Ünal'da kayak merkezlerinde kar olmadığı için tatil rotalarını Kapadokya bölgesine çeviren gençlerden oldu.