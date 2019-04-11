Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti'nden Belde Belediye Başkanlarına ziyaret

Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren ve Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş'i ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Ziyarette konuşan Kapadokya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Osman Koca belediye başkanlarına Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti faaliyetleri hakkında bilgiler verirken belediye başkanları ile birlikte ortak çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

Uçhisar, Göreme ve Ortahisar Belediye Başkanları da ziyaretlerinden dolayı Kapadokya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Osman Koca ve beraberindekilere teşekkür etti.