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Kapadokya Hill Hotel, Kapadokya'da Güvenli Turizm sertifikası alan ilk otel oldu

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göre beldesinde hizmet veren Kapadokya Hill Hotel korona virüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen kuralları yerine getirmesinin ardından “Güvenli Turizm Sertifikası” aldı.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göre beldesinde hizmet veren Kapadokya Hill Hotel korona virüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen kuralları yerine getirmesinin ardından “Güvenli Turizm Sertifikası” aldı.


Türkiye'nin en beğenilen ilk 100 oteli arasına girmeyi başaran ve korona virüs ile mücadele kapsamında otellere belirtilen kuralları yerine getiren Kapadokya Hill Hotel güvenli sertifika alarak misafirlerini beklemeye başladı.


Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göre beldesinde hizmet veren Kapadokya Hill Hotel, Alman Royalcert firmasının denetimleri sonrasında Kapadokya bölgesinde güvenli turizm sertifikası alan ilk hotel oldu. Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığının ortak oluşturduğu 150 maddelik sertifika sürecini başarıyla tamamlayan Kapadokya Hill Hotel, bölgeye gelecek olan yerli ve yabancı turistleri beklemeye başladı.

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