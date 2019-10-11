Kapadokya Litvanya Fahri Konsolosluğu açıldı

Litvanya'nın Nevşehir, Kırşehir, Aksaray ve Kayseri Fahri Konsolosluğu, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde açıldı.

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler'in Litvanya'nın Kapadokya Fahri Konsolosu olarak atanmasının ardından Kapadokya'da Litvanya Fahri Konsolosluğu açılışı yapıldı. Kapadokya Litvanya Fahri Konsolosluğu, Litvanya Cumhuriyeti - Türkiye Büyükelçisi Audrius Bruzga, Litvanya Cumhuriyeti - Dışişleri Bakan Yardımcısı Neris Germanas ve Kapadokya'nın Litvanya Fahri Konsolosu Yakup Dinler tarafından açıldı.

Litvanya'nın Kapadokya Fahri Konsolosluğu açılış törenin ardından Kayakapı Premium Caves'te kokteyl programı düzenlendi Program her iki ülkenin milli marşlarının okunması ile başlarken burada konuşan Kapadokya Fahri Konsolosu Yakup Dinler, “Litvanya Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 7. Fahri Konsolosluğu olan Nevşehir - Kayseri - Kırşehir ve Aksaray Fahri Konsolosluk açılış töreni için Ürgüp'e hepiniz yürekten hoş geldiniz. Bu gurur dolu ve özel günümü sizlerle beraber paylaşıyor olmak beni çok mutlu etti. Bugün yanımda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Litvanya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu sıfatıyla, 1397 yılından bu yana soydaşlarımız Karaim Türklerine ev sahipliği yapan Litvanya Cumhuriyeti'nin Kapadokya bölgesindeki temsilcisi olarak, Litvanya ile Kapadokya arasında süregelen dostluk bağlarını daha da güçlendirmek ve özellikle turizm, eğitim, ticaret, kültür ve spor alanlarında işbirliklerini geliştirmek öncelikli hedefim olacaktır. Bu hedefim doğrultusunda hepinizin desteğini yürekten hissediyorum. Fahri Konsolosluk adaylık sürecimde beni öneren, referans olan, destekleyen ve onaylayan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Litvanya Cumhuriyeti - Türkiye Büyükelçisi Audrius Bruzga'da konuşmasında, “Çok mutlu ve gururluyum, çünkü bugün itibariyle sadece balonlar değil Litvanya'nın Bayrağı da zengin tarihi ve nefes kesici Kapadokya'nın göklerinde dalgalanacak. Eminim ki bu Konsolosluk Türklere ve Litvanyalılara eşit derecede ev sahipliği yapacak ve dostluk ile işbirliğinin parlayan bir yıldızı olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin seçkin vatandaşı, gerçek Kapadokya aşığı Sayın Yakup Dinler'i Litvanya'nın Fahri Konsolosu olarak atanmasından ötürü son derece memnunum. Kendisini size tanıtmaya gerek yok, profesyonel hayatındaki başarıları ve sivil toplum kuruluşlarında aldığı başarılı görevler kelimelerden çok daha iyi kendisini ifade ediyor. Sizler de eminim bana katılacaksınız, Sayın Dinler Kapadokya'yı daha güzel bir hale getirebilmek için bugüne kadar hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Bu sebeple Sayın Dinler'in Litvanya'nın güvenli temsilcisi olarak hiç bir fedakarlıktan kaçınmayacağına da eminim” diye konuştu.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ise yaptığı konuşmada, “Yakup Dinler kardeşi Mehmet Dinler ile beraber Türkiye'nin ülkemizin, bölgemizin başka memleketlerde daha iyi tanıtılması için olağan üstü gayretler veriyorlar. Bu gayretleri de Fahri Konsolosluklar ile taçlandırıyorlar. Fahri Konsolosluğun çalışmaları o ülkelerden ilimize bölgemize gelecek olan turistlere hem güven anlamında hem de güvence anlamında kendilerini daha iyi hissetmelerine katkısı olacaktır” dedi.

Litvanya Cumhuriyeti - Dışişleri Bakan Yardımcısı Neris Germanas da, “UNESCO Kültür Mirası listesinde bulunan güzel bölge Kapadokya'da Litvanya Fahri Konsolosluğu açmaktan son derece mutluyum. Umut ediyorum ki yeni atanmış Fahri Konsolosumuz bölgeyi ziyaret eden Litvanyalı turistlere gerekli yardımı sağlayıp, Litvanya'nın tanıtılması için Kapadokya ve tüm Türkiye'de gerekli çalışmaları gerçekleştirecektir. Litvanyalılar Türkiye'yi zaten keşfetti, sıra Türk turistlerin Litvanya'yı keşfetmesine geldi. Türkiye uzun yıllardan bu yana bizim en popüler turizm destinasyonumuz olmuştur. 1990 yılında kazandığımız bağımsızlığımızdan bu yana 1 milyonu aşkın Litvanyalı, ki bu nüfusumuzun neredeyse 1/3'üne tekabül etmektedir ülkenizi ziyaret etmiştir. Geçen yıl bu sayı 200bin kişi iken, bu yılın sonunda bu sayının 240bin olmasını bekliyoruz. Özellikle belirtmek isterim ki Sayın Yakup Dinler bir kaç yıldır Litvanya'nın dostu konumunda. Kendisi aktif olarak Litvanyalı tur operatörleri ve turizm acentaları ile çalışmakta olup, Litvanya Büyükelçiliği'nin kültürel aktivitelerinde katkıda bulunmuştur. Kendisinin bu katkılarını yürekten takdir ediyoruz. Bizim ortak ve en önemli hedefimiz konsolide çabalar ile ülkelerimiz arası ekonomik bağları güçlendirmek olacaktır. Ülkeler arası geliştirmemiz gereken ileri düzey ticaret, ekonomi, kültür, eğitim ve daha bir çok konu yer almaktadır. Fahri Konsoloslar bu sürecin ilerlemesinde çok önemli rol almaktadırlar. Litvanya olarak Türkiye'de an itibariyle 7 aktif fahri konsolosluğa sahip olmaktan mutluyuz. Fahri Konsoloslar Litvanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde, özellikle insanlar arası diyalogda çok önemli katkı sağlamaktadırlar. Gelecek yıl Litvanya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 90. Yılını kutlayacağız. Bir kaç yıl sonra, 2023 yılında ise Atatürk Cumhuriyeti'nin 100. Yılını hep beraber kutlayacağız” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ise davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Litvanya'nın Kapadokya Fahri Konsolosluğu kokteyl programına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Hasan Karasar, kaymakamlar, belediye başkanları ve daire müdürleri katıldı.