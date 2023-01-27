Kapadokya 'şifa' dağıtacak

Açık hava müzeleri, peri bacaları, yeraltı ve yer üstü oluşumları ilginç vadileri gibi pek çok zenginliği içinde barındıran Kapadokya'dan çıkarılan su ile bölgede jeotermal su turizmi geliştirilecek.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer Kapadokya Bölgesi'nde çıkartılan jeotermal su, bu yılın sonuna kadar bazı otellerde kullanılmaya başlayacak. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından, kültürel zenginliği, görkemli taş yapıları, doğallığı, ilginç vadiler ve kiliseleriyle dünyanın en iyi turizm köyü seçilen Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Köyü'nde çıkartılan jeotermal su, bu yılın sonuna kadar turizme kazandırılması hedefleniyor.

"Bu çalışma için 2 milyon TL harcama yaptık"

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, "Mustafapaşa Köyümüzde 10 bin yatak kapasitesi var. Bu kapasitenin artırılması için 7-8 yıldır çalışmalar devam ediyor. 2023 yılında jeotermal su çalışmaları tamamlayarak turizme kazandırdığımızda yatak kapasitesi de artacak. 2 bin 200 metre derinliğinde su kuyumuz mevcut. Çıkan suyumuz saniyede 13 litre ve 60 derece sıcaklığında. Tüm analizleri yapıldı. Kapadokya bölgesinde artık şifa da dağıtacağız. Peribacalarının arasından çıkan bu su sayesinde kültür turizminin yanında sağlık turizmini de kazandırmış oluyoruz. Şu an bin 500, 2 bin yatak kapasitesine yetecek kadar suyumuz var. Ayrıca İl Özel İdaresi olarak bölgeye birde jeotermal havuz inşa ettik. Bu çalışmalar için yaklaşık 2 milyon lira harcama yaptık. 2023 yılında İnşallah su dağıtımına başlayacağız” ifadelerini kullandı.

"Bulunan su cilt sağlığına iyi geliyor"

Suyun özelliklerini de açıklayan Duru, "İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalara göre, kalsiyum ve flor suyumuzun içinde yoğun olarak bulunuyor. Bunun da cilt sağlığına ve cilt hastalıklarına iyi geldiği bilinmekte. Suyun ayrıca kemik hastalıklarına da iyi geldiği söylendi. İnşallah sağlık turizminde de kullanacağız. Kapadokya'nın mistik havası ve muhteşem yapısının içinde jeotermal turizminin de olması, önümüzdeki yıllarda Kapadokya Bölgesine talebin de yüksek olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.