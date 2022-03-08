Kapadokya Teknopark 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Ş.'nin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü ve Kapadokya Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Semih Aktekin başkanlığında düzenlenen toplantıya Nevşehir Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Nevşehir Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi Müdürü M. Samet Kafalı, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cengiz Yıldız ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Bayram Şahin katılım gösterdi.

Toplantıda Kapadokya Teknopark Genel Müdürü Dr. Bilgin Yazlık tarafından şirketin 2021 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bir sunum yapıldı. Sunumun ardından katılımcıların görüşleri ve değerlendirmeleri alınarak toplantı tamamlandı.