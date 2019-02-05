Kapadokya turizmcileri 2019 yılından umutlu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesini 2018 yılında en çok Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen turistler ziyaret etti. Turizmciler bu yıl da Çinli turistlerin sayısının fazla olacağını düşünüyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesini 2018 yılında yerli turistlerin yanı sıra en çok Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen turistler ziyaret ederken 2019 yılında ise Çinli turistlerin yanı sıra Japonya, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'dan gelecek turistler bekleniyor. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler açıklamasında 2019 yılında Çinli turistlerin birinciliği kimseye kaptırmayacağına inandığını söyledi. Dinler, “2018 yılını Kapadokya turizmi ve turizmcileri olarak çok güzel bitirdik. 2019 yılında ise beklentilerimiz yüksek. Özellikle ana pazarlarımız olan Japonya, Kuzey Amerika ve Barı Avrupa'dan bu yıl bir artış bekliyoruz. 2019 yılı için umutlarımız ve beklentilerimiz gayet yüksek. 2018 yılında birincilik yerli misafirlerin ardından Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarındaydı. Ben yine Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarının birinciliği kimseye kaptırmayacağına inanıyorum” dedi.

“Balon turu yapamayan turistler bölgeden üzgün ayrılıyor”

Balon turizminin başkenti olan Kapadokya Bölgesine sıcak hava balon turlarına katılmak üzere gelen turistlerin olumsuz hava şartlarının ardından balon turlarının iptal edilmesiyle bölgeden üzgün ayrıldıklarını ifade eden KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, “Kapadokya balon turizminin başkenti ve buradaki uçuşlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün kurallarına bağlıdır. Uygun olmayan hava şartlarında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü hem misafirlerimizi hem de firmaların güvenliği açısından uçuş izni vermeyebiliyor. Misafirlerimiz bu durumdan mutsuz oluyorlar ama biz kendilerine anlattığımız zaman biz bahar aylarında yeniden Kapadokya'ya geliriz diyorlar ve misafiri Kapadokya'ya ikinci kez yönlendirmiş oluyoruz” diye konuştu.