Kapadokya Üniversitesi Alicanto kurucu üyesi oldu

Kapadokya Üniversitesi,Çin Halk Cumhuriyeti'nde Dünya'dan 80 üniversitenin katılımıyla düzenlenen Sivil Havacılık zirvesinde katılarak eğitimde çok uluslu iş birliği için hazırlanan mutabakatı imzaladı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde Shenzhen şehrinde 12-14 Aralık tarihleri arasında Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)Next Generation of Aviation Professionals (NGAP)programı koordinatörlüğünde ICAO Genel Sekreteri Dr. Fang Liu başkanlığında düzenlenen toplantıya kurucu ortak unvanıyla katılan Kapadokya Üniversitesi, sivil havacılık alanında Dünya'nın önde gelen üniversitelerinden birisi olarak zirvede Türkiye'yi temsil etti.

Gelecek nesil havacılık uzmanları programı olarak tanımlanan Next Generation of Aviation Professionals (NGAP) öneminin vurgulandığı zirvede,değişmekte ve gelişmekte olan havacılık sektöründe bütün dünya üzerindeki ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni havacılık uzmanları yetiştirme uygulamaları için ortak strateji ve eylemleri içeren mutabakat metininin altına imza atan Kapadokya Üniversitesi, iş birliğinde bundan sonra “Alicanto Kurucu Üyesi” unvanıyla yer alacak ve uluslararası paydaşlarla birlikte ortak faaliyet yürütecek.

NGAP etkinliğinin devamında ICAO ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü temsilcileriyle birlikte Çin'deki üniversiteler, hükümet yetkilileri vesektör paydaşlarına birtakım ziyaretler gerçekleştirecek olan Kapadokya Üniversitesi, sivil havacılık alanında küresel anlamda iş birliğinin geliştirilmesi için çalışmalarının devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.