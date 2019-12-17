Kapadokya Üniversitesi, Almanya'da temaslarda bulundu

Kapadokya Üniversitesi, uluslararası faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu'nu ziyaret ederek, Almanya'da çeşitli temaslarda bulundu.

Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu'nu ziyaret eden Kapadokya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Elif Benveniste, Başkonsolos ile Almanya'dan Türkiye'ye yükseköğretim amacıyla öğrenci yönlendirilmesi konusuyla ilgili olarak görüşlerini aktardı.

Almanya Baden-Württemberg eyaletinde bulunan yükseköğretim kurumlarını ve Avrupa Türk Genç İş adamları Derneğini de ziyaret eden Elif Benveniste, ziyaretlerinde başta Erasmus programının yaygınlaştırılması hakkında görüş alışverişinde bulunurken, Kapadokya Üniversitesinin misyonu, vizyonu, hedefleri ve yürüttüğü tüm çalışmalarla ilgili de çeşitli bilgiler paylaştı.