Kapadokya Üniversitesi “Covid-19 Güvenli Kampüs Belgesi” aldı

Üniversite, Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesini almaya hak kazandı.

Kapadokya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vesile Şenol, üniversitede alınacak korunma ve kontrol önlemlerinin Yeni Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonu (Kov Kom) tarafından belirlenerek hayata geçirildiğini ifade ederek, “Kapadokya Üniversitesi Covid-19 Acil Durum Eylem Planı” oluşturulduğunu belirtti. Prof. Dr. Şenol, “Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile mücadelede kuruma rehberlik etmek üzere hazırlanan bu plan, korunma yöntemleri, salgın ve vaka yönetimi, Covid-19 bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri ile birlikte tüm paydaşların uymakla yükümlü olduğu, Kapadokya Üniversitesi Kov Kom tarafından belirlenen ve üniversite yönetimi tarafından onaylanan kuralları içermektedir” dedi.

Süreç titizlikle yürütüldü

Kapadokya Üniversitesi'nin salgının ortaya çıktığı ilk günden itibaren akademik, idari kadro ve öğrencilerle kapsamlı ve titiz bir çalışma yürüttüğüne vurgu yapan Prof. Dr. Şenol, “Üniversitemiz bünyesinde kurulan Yeni Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonu (Kov Kom) tarafından salgın ile mücadeleye yönelik korunma ve kontrol önlemlerinin etkin ve dinamik şekilde yürütülmesi, güvenli eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerine ilişkin planlamalar ve enfeksiyon sürecinin takibine yönelik gelişmeler hakkında personel ve öğrencilerin düzenli olarak bilgilendirilmesi titizlikle yürütüldü” diye konuştu.

Prof. Dr. Şenol, “YÖK tarafından Üniversitelerin Eylül 2021 tarihinde yüz yüze eğitime açılmasının planlanmasını takiben Kov Kom, Ürgüp, Mustafapaşa, Nevşehir ve Uçhisar Sanat Yerleşkeleri için ‘Güvenli Kampüs Belgesi' alınmasına ilişkin çalışmalarına başlamış olup, ortak kullanılan alanlardan sosyal faaliyetlerin düzenlenmesine, kampüste hijyen koşullarının sağlanmasından ziyaretçi yönetimine kadar uzanan tüm süreçler için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamış ve başvuru işlemlerini tamamlamıştır. Bu amaçla TSE Nevşehir Belgelendirme Müdürlüğü tarafından 30 Haziran 2021 - 9 Temmuz 2021 tarihleri arasında belirlenen yerleşkelerde denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimler sonucunda üniversitemiz ‘Küresel Salgın Bağlamında TSE Covid-19 Güvenli Kampüs Belgesi' almıştır.” ifadelerinde bulundu.