Kapadokya Üniversitesi Fuat Sezgin dersliği açtı

Kapadokya Üniversitesinin kısa bir süre önce başlattığı “Öncülere Vefa Projesi” kapsamında en büyük İslam bilim tarihçilerinden birisi olan Prof. Dr. Fuat Sezgin dersliği açıldı.

Bilim ve fikir hayatına katkılarıyla tarihte iz bırakan aydınların gelecek nesiller tarafından daha iyi tanınması ve fikirlerinin özümsenmesi amacıyla oluşturulan dersliğe üniversite tarafından İslam kültür ve medeniyetinin daha iyi anlaşılması ve sonraki nesillere aktarılması hususunda sayısız çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Fuat Sezgin'in adı verilirken, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in biyografisini ve fikirlerini yansıtan sözlerini görsel destekli panolarla dersliğe asan Kapadokya Üniversitesi, ünlü düşünürün başta "Aklınızla, bedeninizle masanın başında oturup okumanızı tavsiye ediyorum" ve "Tecrübe, eğer kendisinden evvel bir teori tarafından desteklenmiyorsa ilmi hiçbir neticeye ulaştıramaz" sözlerine de derslikte yer verdi.

Öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen dersliğin girişine Fuat Sezgin'in özgeçmişinin yer aldığı pano asılırken, dersliğin farklı yerlerine ise Prof. Dr. Fuat Sezgin'in başyapıtı olan Geschichte des Arabischen Schrifttums (GAS) isimli 17 ciltlik eserinin işlediği konular ve aldığı ödüllerle ilgili panolar yerleştirildi.

Bilindiği üzere 2018 yılı Eylül ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 yılı “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edilmişti.