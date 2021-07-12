Kapadokya Üniversitesi, Gourmand 2021'de kazananlar listesinde

Kapadokya Üniversitesi Aşçılık Programı ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim görevlileri Şef Melih İçigen ve Dorukhan Boyacı, hazırladıkları 'Ateş,Hava, Su, Toprak: Derinlemesine Pişirme Yöntem ve Teknikleri' kitabı ile ‘Gourmand World Cookbook Awards 2021'in kazananlar listesine girmeye hak kazandı.

Yemek kitaplarının Nobel'i olarak nitelendirilen Gourmand World Cookbook Awards, yaklaşık 100 bin kitap arasından 'Ateş,Hava,Su,Toprak: Derinlemesine Pişirme Yöntem ve Teknikleri' kitabını 'A15 Cooking School (Aşçılık Okulları)' kategorisinde kazananlar listesine aldı. Kapadokya Üniversitesi öğretim görevlileri İçigen ve Boyacı'nın hazırladığı kitap ayrıca, 2022 yılı ilkbaharında gerçekleşecek olan ‘Dünyanın En İyi Yemek Kitapları' yarışmasına da doğrudan katılmaya hak kazandı.

Yarışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Kapadokya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şef Melih İçigen, “Profesyonel mutfaklarda başlayan yolculuğumuzun akademiyle bütünleşmesi sonucu daha bilimsel hal alan kitabımız, özellikle geleneksel pişirme yöntemlerini vurgulaması açısından oldukça faydalı bilgileri içeriyor. Eserimiz dünyada yemek kitaplarının Nobel'i olarak bilinen ‘Gourmand World Cookbook Awards 2021'de kazananlar listesinde yerini alması okulumuz ve bizler için oldukça gurur verici. Bu süreçte tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.