Kapadokya Üniversitesi İHA pilotları yetiştiriyor

Bünyesindeki havacılık programları ile adından sıkça söz ettiren ve sektör lideri olarak bugüne kadar 1800'den fazla İHA-0 ve İHA-1 ticari pilotu yetiştiren Kapadokya Üniversitesi, İHA kayıt sisteminin geliştirilmesi, İHA mevzuatı çalışmaları, Ar-Ge faaliyetleri ve her geçen gün artan yetkileri ile insansız hava araçları konusunda gelişimini ve sektördeki liderliğini sürdürmek amacıyla şimdi de yetkisi dâhilindeki İHA-2 teorik eğitimleri ile 25Kg'dan 150Kg'ya kadar olan İHA'ları uçurabilecek pilotları yetiştirmeye devam ediyor.

Mustafapaşa Yerleşkesinde devam eden Hava Aracı Genel Bilgisi -Govde ve Sistemler -Elektrik ve Motor-Acil Durum Donanımı, Operasyonel Usuller, Ucus Planlama ve Izleme, Meteoroloji, Hava Hukuku ve ATC Usulleri, Seyrusefer, Ucus Prensipleri, Insan Performansı ve Kısıtlamaları, İletişim, Bakım ve Onarım, Teorik Alet Eğitimi ve R/T Telsizle Haberleşme başlıklarından oluşan 99 saatlik teorik eğitimin 15 gün süreceği açıklandı.

Eğitimlere en az yüzde 80 oranında katılım sağlayan ve eğitim sonunda düzenlenecek sınavda 70 geçer not alan adaylara üniversite tarafından “İHA-2 Teorik Eğitim Sertifikası” ile “Telsizle Haberleşme Sertifikası” verileceği üniversite tarafından açıklanırken, 30 saatlik uçuş eğitimlerini de tamamlayan adaylar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne İHA-2 Pilot lisansı için başvuruda bulunabilecek.