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Kapadokya Üniversitesi ile Azerbaycan Hazar Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) ile Azerbaycan Hazar Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.


Kapadokya Üniversitesi Rektörlük makamında Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ile Azerbaycan Hazar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hamlet İsahanlı iki üniversite arasında ortak yapılacak iş birliği çalışmalarıyla ilgili bir süre görüşürken, görüşme sonrası hazırlanan protokolü karşılıklı olarak imzaladılar.


İmzalanan protokol kapsamında araştırma ve kültürel değişim projeleri başta olmak üzere, üniversiteler arasında öğrenci ve personel değişimi ile ortak iş birliği programları gibi konular üzerine uzun soluklu iş birliğinin sağlanması amacıyla imzalar atıldığı Kapadokya Üniversitesi tarafından duyuruldu.


Rektörlük makamında gerçekleşen protokolde Kapadokya Üniversitesi Genel Koordinatörü Halil İbrahim Ünser ve Hazar Üniversitesi Genel Sekreteri Alovsat Amirbeyli de hazır bulundular.

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