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Kapadokya Üniversitesi matematik atölyesi çalışmalarına yeniden başlıyor

Kapadokya Üniversitesi ile Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki protokol ile geçtiğimiz yıl kurulan ‘Matematik Atölyesi’ bu eğitim öğretim yılında da eğitimlerine devam edecek.

Kapadokya Üniversitesi ile Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki protokol ile geçtiğimiz yıl kurulan ‘Matematik Atölyesi' bu eğitim öğretim yılında da eğitimlerine devam edecek.


2018/2019 Eğitim/Öğretim yılında bir ilki gerçekleştirerek Nevşehir'de öğrenim gören 6. ve 7. Sınıf öğrencilerine Kapadokya Üniversitesinin Mustafapaşa Yerleşkesinde farklı metodlar ile eğitim veren Matematik Atölyesi, yeni eğitim/öğretim yılında 8. sınıf öğrencilerini de projeye dahil ederek eğitimlere başlayacak.


Matematik dersi yıl sonu başarı puanı 95 ve üzeri olan öğrencilerin Matematik Atölyesine katılabilmesi için Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara resmi bir yazı yazılırken, başvurular sonucunda düzenlenecek sınavda başarılı olan öğrenciler Kapadokya Üniversitesinin Mustafapaşa Yerleşkesinde yer alan Mehmet Şakir Paşa Medrese binasında faaliyet gösterecek Matematik Atölyesinde eğitim alma hakkı elde edecek.


Kapadokya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yürütülen bu projenin temel felsefesinin matematiği sorgulayarak mantığa dayalı olarak sevdirmek, oyun ve uygulama esaslı öğrenmeyi öğrenmek ve öğretmek olduğu ifade edilirken, matematik öğretmenleri tarafından yürütülecek atölye çalışmalarında, bir saati akıl oyunları olmak üzere, her hafta üç saat matematik dersi işleneceği, ayrıca öğrencilere öykü eşliğinde okuma, analiz ederek anlama ve öğrencilerin yorumlama becerilerini geliştirmek amacıyla Türkçe atölye eğitimi de verileceği açıklandı.

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