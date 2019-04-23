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Kapadokya Üniversitesi MEB öğretmenlerine uçak-bakım alanında eğitim verecek

Milli Eğitim Bakanlığının tüm Türkiye’de görev yapan uçak bakım alan öğretmenlerine Kapadokya Üniversitesi ücretsiz eğitim verecek.

Milli Eğitim Bakanlığının tüm Türkiye'de görev yapan uçak bakım alan öğretmenlerine Kapadokya Üniversitesi ücretsiz eğitim verecek.


Kapadokya Üniversitesi tarafından verilecek eğitimin süresi, içeriği ve kapsamı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer, myTECHNIC yetkilileri ve Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Koordinatörü Funda F. Aktan'ın katıldığı toplantıda belirlenerek kamuoyuna duyuruldu.


Milli Eğitim Bakanlığının mesleki ve teknik eğitim alanında Kapadokya Üniversitesi ile yaptığı iş birliği anlaşması gereğince 17 Haziran - 12 Temmuz 2019 tarihleri arasında tüm Türkiye'de görev yapan uçak bakım alan öğretmenlerine myTECHNIC koordinasyonu ile Kapadokya Üniversitesi tarafından 102 saat sürecek ücretsiz iş başı ve mesleki gelişim eğitimleri verilecek.

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